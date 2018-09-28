Кличко организует бой Усика в Киеве
28 сентября, 2018, 16:44
Виталий Кличко пообещал организовать бой Александра Усика на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Кличко поединок может состояться в Киеве на НСК "Олимпийский".
"Усик будет боксировать в Украине. Это однозначно. Было бы здорово провести такой бой на "Олимпийском". Я уверен, что стадион будет полным на такого хорошего спортсмена и хорошего соперника. Бой на Родине - это будет важно для Усика. Его вероятность высока", - сказал Кличко, который является владельцем промоутерской компании K2 Promotions, за которую выступает Усик.
В начале профессиональной карьеры Александр Усик провел в Украине восемь боев. В 2013 -2015 годах он боксировал в Киеве, Броварах и Львове.
- В предыдущем поединке 21 июля Усик победил в Москве россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира.
- Александр Усик не планирует возобновлять сотрудничество со своим бывшим тренером - американцем Джеймсом Али Баширом.
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