Кличко организует бой Усика в Киеве

28 сентября, 2018, 16:44

Виталий Кличко пообещал организовать бой Александра Усика на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Кличко поединок может состояться в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Усик будет боксировать в Украине. Это однозначно. Было бы здорово провести такой бой на "Олимпийском". Я уверен, что стадион будет полным на такого хорошего спортсмена и хорошего соперника. Бой на Родине - это будет важно для Усика. Его вероятность высока", - сказал Кличко, который является владельцем промоутерской компании K2 Promotions, за которую выступает Усик.

В начале профессиональной карьеры Александр Усик провел в Украине восемь боев. В 2013 -2015 годах он боксировал в Киеве, Броварах и Львове.