Какой будет погода на выходных. Прогноз синоптика
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Пятница в большинстве областей Украины ожидается превосходной - с температурой в пределах +17...+22°C. В субботу в Украину придет атмосферный фронт и принесет дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. Тепло еще удержится в южной части Украины и на востоке, но на западе, в северных и большинстве центральных областей температура снизится до +10...+15°C", - сказала госпожа Диденко.
В воскресенье будет преобладать прохладная погода, но фронт уйдет из Украины, поэтому осадков не предвидится.
В Киеве в субботу ожидается дождь, понижение температуры воздуха, в воскресенье погода выровняется, температура не повысится, но дождя не предвидится.
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