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Какой будет погода на выходных. Прогноз синоптика

В пятницу, 28 сентября, в Украине будет тепло, в субботу - дождливо, а в воскресенье предполагается прохладная погода без осадков

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в большинстве областей Украины ожидается превосходной - с температурой в пределах +17...+22°C. В субботу в Украину придет атмосферный фронт и принесет дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. Тепло еще удержится в южной части Украины и на востоке, но на западе, в северных и большинстве центральных областей температура снизится до +10...+15°C", - сказала госпожа Диденко.

В воскресенье будет преобладать прохладная погода, но фронт уйдет из Украины, поэтому осадков не предвидится.

В Киеве в субботу ожидается дождь, понижение температуры воздуха, в воскресенье погода выровняется, температура не повысится, но дождя не предвидится.

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