Как выглядит новая эмблема "Барселоны"

28 сентября, 2018, 08:54

Футбольный клуб "Барселона" решил изменить эмблему

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

В клубе заявили, что новый логотип сделали более однородным, гармоничным и ярким. Среди изменений - удаление черных внутренних контуров, аббревиатуры FCB, уменьшение количества сине-гранатовых полос с семи до пяти.

"Барселона" объяснила изменения тем, что клуб постоянно модифицировал эмблему, адаптируя ее к различным эпохам.

Новую эмблему 20 октября должны принять на собрании членов клуба, если это произойдет, то новый логотип начнут использовать со следующего сезона.

В истории "Барселоны" было 10 эмблем. Нынешняя была представлена в 2002 году.

This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval

pic.twitter.com/csIHvX2ZyS — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 сентября 2018 г.