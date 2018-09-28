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Как выглядит новая эмблема "Барселоны"


фото: twitter
Футбольный клуб "Барселона" решил изменить эмблему

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

В клубе заявили, что новый логотип сделали более однородным, гармоничным и ярким. Среди изменений - удаление черных внутренних контуров, аббревиатуры FCB, уменьшение количества сине-гранатовых полос с семи до пяти.

"Барселона" объяснила изменения тем, что клуб постоянно модифицировал эмблему, адаптируя ее к различным эпохам.

Новую эмблему 20 октября должны принять на собрании членов клуба, если это произойдет, то новый логотип начнут использовать со следующего сезона.

В истории "Барселоны" было 10 эмблем. Нынешняя была представлена в 2002 году.

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