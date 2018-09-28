Как выглядит аэропорт "Одесса" после масштабного ребрендинга. Новости компании

28 сентября, 2018, 13:11

Международный аэропорт "Одесса" провел масштабный ребрендинг, презентовал новый фирменный стиль и логотип

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Знаменитый надпись Odesa mama, выполненная в виде волны! На 5-м аэроконгрессе Ассоциации аэропортов Украины Международный аэропорт “Одесса” презентовал новый фирменный стиль и логотип. Крыша нового пассажирского терминала также изображена в виде волны. Этим замыслом архитекторы хотели подчеркнуть расположение Одессы как города у моря. Новый стиль разработала креативная компания FEDORIV.

"Мы хотели сказать "добро пожаловать", мы хотели сказать "мы вас любим", мы хотели сказать "мы улыбаемся вам". Мы хотим в этом стрессе, с которым связана любая поездка, дать людям больше поводов для счастья, дать больше поводов для улыбок", - пояснил директор креативной компании FEDORIV Андрей Федоров.

Слоган аэропорта “Мир Вам!”. Он будет встречать гостей на семи языках. Колонны второго этажа терминала уже украшены новой символикой. Здесь изображена и “грациозная” женщина. Образ матери — гостеприимной и родной, как и сама Одесса. Город, который объединяет десятки культур и радужно открывает мир для каждого.

"Одессу воспринимает каждый по своему: кто-то воспринимает ее как родную маму, кто-то видит в ней море. И вот все это мы хотели показать в нашем имидже, который будет постоянно в процессе изменений и новых конфигураций. И каждый клиент увидит для себя то, что он хочет увидеть, потому что для нас пассажир перестает быть единицей, которую мы измеряем", - отметил директор международного аэропорта "Одесса" Павел Прусак.

Международный аэропорт "Одесса" входит в тройку крупнейших в Украине. Он связан воздушными линиями со многими городами Украины, а также со странами СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. В планах аэропорта сотрудничество с 23 авиакомпаниями, которые будут выполнять прямые рейсы по 30 направлениям. Годовой пассажиропоток уже превысил отметку в миллион пассажиров. В планах – обслуживать до 3 миллионов путешественников. Площадь терминала более 30 тысяч квадратных метров. Через час здесь будут обслуживать тысячу пассажиров. Для парковки отвели 1300 мест.