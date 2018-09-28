 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Google улучшил свое приложение для путешествий Trips. Что там нового

Google сделал свое приложение Trips еще более удобным для планирования путешествий: к сбору данных о бронировании отелей, авиабилетах, ресторанах и интересных местах добавили несколько новых функций

Об этом пишет Engadget.

В прошлом году Google выпустила Trips, приложение для iOS и Android, которое поможет вам отслеживать свой маршрут во время путешествия.

Оно автоматически собирает информацию с почтового ящика Gmail, организует ее и делает доступной в автономном режиме. Оно даже предлагает идеи по поводу маршрутов и интересных мест.

С октября 2018 пользователи также смогут сохранять все, что они искали при подготовке к путешествию, на онлайн-доску, а нейросеть поможет составить маршруты и спланировать поездки по дням.

Кроме того, Google добавит в Trips оценку стоимости авиабилетов и гостиниц - первая функция поможет определить, что цена билета на момент поиска оказалась выше средней, а вторая представляет собой систему оценки рейтинга отелей на основании отзывов пользователей. Если же человек боится летать, вам предложат варианты с поездами и автобусами.

Instagram анонсировал изменения, связанные с безопасностью пользователей. В ближайшее время в социальной сети появятся три новые функции.

Нью-Йоркская публичная библиотека в партнерстве с рекламным агентством Mother постят в Instagram "истории" Insta Novels - переводы классических литературных произведений в анимированных цифровых романах

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать