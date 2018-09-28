Google улучшил свое приложение для путешествий Trips. Что там нового
Об этом пишет Engadget.
В прошлом году Google выпустила Trips, приложение для iOS и Android, которое поможет вам отслеживать свой маршрут во время путешествия.
Оно автоматически собирает информацию с почтового ящика Gmail, организует ее и делает доступной в автономном режиме. Оно даже предлагает идеи по поводу маршрутов и интересных мест.
С октября 2018 пользователи также смогут сохранять все, что они искали при подготовке к путешествию, на онлайн-доску, а нейросеть поможет составить маршруты и спланировать поездки по дням.
Кроме того, Google добавит в Trips оценку стоимости авиабилетов и гостиниц - первая функция поможет определить, что цена билета на момент поиска оказалась выше средней, а вторая представляет собой систему оценки рейтинга отелей на основании отзывов пользователей. Если же человек боится летать, вам предложат варианты с поездами и автобусами.
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