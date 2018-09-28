Газета "Экспресс" сменила логотип, дизайн и ввела новые рубрики

28 сентября, 2018, 13:38

Крупнейшая украиноязычная газета "Экспресс" начала новый сезон. У издания новый современный логотип, стильный дизайн, новые рубрики

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Новый стиль "Экспресса" – это еще больше легкости, вдохновения. Это интерактивность, ведь отныне читатели с помощью qr-кодов могут просматривать видео, которые касаются материалов газеты, – комментирует Ульяна Витюк, главный редактор газеты "Экспресс". – При этом наши принципы остаются неизменными. "Экспресс" всегда будет стойким, ответственным, эмоциональным и ярким".

У нового "Экспресса" - новый лозунг: каждый вопрос имеет ответ.

"Это новая миссия нашей большой команды, – продолжает Ульяна Витюк. – Когда люди растеряны, окружены проблемами, им нужны немедленные ответы, своевременные советы, глубокие разъяснения – компетентные, простым языком. Наша задача – неустанно искать ответы на любой вопрос, даже если он на удивление сложен. Будем ли мы наконец жить лучше? Когда наступит справедливость? Как достичь успеха? Действительно ли любовь победит все? Важные слова меняют судьбы. Каждый вопрос имеет ответ, каждое слово имеет значение".

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