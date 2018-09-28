Facebook заявляет о хакерской атаке, украдены данные 50 млн аккаунтов
Об этом говорится в заявлении, обнародованном в блоге Facebook.
Еще около 90 миллионам пользователей советуют принять меры по своей безопасности.
Из-за уязвимости системы безопасности Facebook хакеры могли "перехватывать записи пользователей и видеть их личную информацию".
Проблема связана с инструментом "посмотреть как", который позволяет видеть собственные профили от имени других пользователей.
Как утверждают в компании, используя эту функцию, хакеры могли похитить "токен доступа", который защищает учетные записи, а затем войти в них, пояснили в Facebook.
Компания говорит, что обнаружила ошибку 25 сентября и только сейчас начала собственное расследование. В Facebook надеются, что смогут выяснить, как была использована ошибка и кем. Facebook проинформировал правоохранителей и теперь ошибка исправлена. Также Facebook полностью отключил функцию "просмотреть как".
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