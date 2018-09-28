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Facebook заявляет о хакерской атаке, украдены данные 50 млн аккаунтов

Компания Facebook заявляет, что произошла хакерская атака на соцсеть, в результате которой был получен доступ к личным страницам около 50 миллионов людей

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в блоге Facebook.

Еще около 90 миллионам пользователей советуют принять меры по своей безопасности.

Из-за уязвимости системы безопасности Facebook хакеры могли "перехватывать записи пользователей и видеть их личную информацию".

Проблема связана с инструментом "посмотреть как", который позволяет видеть собственные профили от имени других пользователей.

Как утверждают в компании, используя эту функцию, хакеры могли похитить "токен доступа", который защищает учетные записи, а затем войти в них, пояснили в Facebook.

Компания говорит, что обнаружила ошибку 25 сентября и только сейчас начала собственное расследование. В Facebook надеются, что смогут выяснить, как была использована ошибка и кем. Facebook проинформировал правоохранителей и теперь ошибка исправлена. Также Facebook полностью отключил функцию "просмотреть как".

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