Facebook заявляет о хакерской атаке, украдены данные 50 млн аккаунтов

28 сентября, 2018, 20:56

Компания Facebook заявляет, что произошла хакерская атака на соцсеть, в результате которой был получен доступ к личным страницам около 50 миллионов людей

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в блоге Facebook.

Еще около 90 миллионам пользователей советуют принять меры по своей безопасности.

Из-за уязвимости системы безопасности Facebook хакеры могли "перехватывать записи пользователей и видеть их личную информацию".

Проблема связана с инструментом "посмотреть как", который позволяет видеть собственные профили от имени других пользователей.

Как утверждают в компании, используя эту функцию, хакеры могли похитить "токен доступа", который защищает учетные записи, а затем войти в них, пояснили в Facebook.

Компания говорит, что обнаружила ошибку 25 сентября и только сейчас начала собственное расследование. В Facebook надеются, что смогут выяснить, как была использована ошибка и кем. Facebook проинформировал правоохранителей и теперь ошибка исправлена. Также Facebook полностью отключил функцию "просмотреть как".