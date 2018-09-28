Facebook делится с рекламодателями данными пользователей, которые они не предоставляли

28 сентября, 2018, 14:11

Facebook использует для улучшения рекламы не только телефонные номера, которые люди привязывают к аккаунтам: вы можете нигде не указывать свой номер, но соцсеть все равно его узнает

Исследование провели ученые из Северо-Восточного университета Бостона и Принстонского университета, передает Gizmodo.

Исследование базировалось на статистике, предоставленной Facebook о величине аудитории, после того, как была загружена контактная информация.

Facebook показывает рекламные объявления по номеру телефона, который пользователь оставляет для прохождения двухфакторной аутентификации, утверждают ученые в своем исследовании.

"Мы используем информацию, предоставленную пользователями, чтобы предложить им более персонализированный опыт на Facebook, в том числе более релевантные рекламные объявления", - отмечают в пресс-службе Facebook.

Кроме того, Facebook может получить номер телефона даже в том случае, если пользователь не привязывал его к своей странице: такую информацию можно вытащить из контактных данных пользователя и даже его друзей в случае, если кто-то из них дал сервису доступ к своим контактам.

То есть, если пользователь А, которого мы назовем Анной, делится своими контактами из Facebook, включая ранее неизвестный номер телефона пользователя Б, которого мы будем называть Беном, рекламодатели смогут ориентировать рекламу на Бена с использованием предоставленного номера телефона где-то через месяц - такая себе "теневая контактная информация".

При этом Бен не может получить доступ к своей теневой контактной информации, потому что это нарушит конфиденциальность Анны, согласно правилам Facebook, поэтому он не может ее увидеть или удалить, и он не может заставить рекламодателей не использовать его данные.

Ведущий автор статьи, Гиридхари Венкатадри, сказал, что это было самое удивительное открытие: Facebook подбирает рекламу, используя информацию, которая непосредственно не предоставлялась пользователем или даже не была показана им".

В таком случае рекламодатели могут использовать и номер телефона, который указывается при регистрации в соцсети.