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Евроатлантические изменения в Конституцию: обращение Рады уже в Конституционном суде


фото: radiosvoboda
В четверг, 27 сентября, в Конституционный Суд Украины поступило обращение Верховной Рады о внесении в Конституцию курса на интеграцию в НАТО и ЕС

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Рада обратилась за предоставлением заключения по поводу соответствия законопроекта о внесении евроатлантического вектора в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 Основного Закона государства.

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Законопроект предлагает, в частности, определить принципы внутренней и внешней политики и реализации стратегического курса на обретение членства в ЕС и НАТО, закрепляет гарантом реализации этого курса президента Украины и подтверждает европейскую идентичность украинцев и необратимость евроатлантического вектора.

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