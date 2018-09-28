Евроатлантические изменения в Конституцию: обращение Рады уже в Конституционном суде
28 сентября, 2018, 11:35
В четверг, 27 сентября, в Конституционный Суд Украины поступило обращение Верховной Рады о внесении в Конституцию курса на интеграцию в НАТО и ЕС
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Рада обратилась за предоставлением заключения по поводу соответствия законопроекта о внесении евроатлантического вектора в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 Основного Закона государства.
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Законопроект предлагает, в частности, определить принципы внутренней и внешней политики и реализации стратегического курса на обретение членства в ЕС и НАТО, закрепляет гарантом реализации этого курса президента Украины и подтверждает европейскую идентичность украинцев и необратимость евроатлантического вектора.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду "евроатлантические" поправки к Конституции. Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал поддержать внесенные президентом поправки.
- У Порошенко объяснили, что для внесения указанных изменений в Конституцию проводить референдум не нужно.
- Законопроект о евроатлантических изменениях в Конституцию включили в повестку дня Верховной Рады и направили в Конституционный суд.
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