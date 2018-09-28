Евроатлантические изменения в Конституцию: обращение Рады уже в Конституционном суде

28 сентября, 2018, 11:35

В четверг, 27 сентября, в Конституционный Суд Украины поступило обращение Верховной Рады о внесении в Конституцию курса на интеграцию в НАТО и ЕС

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Рада обратилась за предоставлением заключения по поводу соответствия законопроекта о внесении евроатлантического вектора в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 Основного Закона государства.

Читайте также. Сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО. Инфографика

Законопроект предлагает, в частности, определить принципы внутренней и внешней политики и реализации стратегического курса на обретение членства в ЕС и НАТО, закрепляет гарантом реализации этого курса президента Украины и подтверждает европейскую идентичность украинцев и необратимость евроатлантического вектора.