Есть, но не работает: в России "биометрические" банковские услуги заблокированы из-за отсутствия приложения

28 сентября, 2018, 13:04

Биометрическая система в банках России якобы "работает" с 1 июля, но воспользоваться ею граждане не могут: "Ростелеком" до сих пор не выпустил нужное приложение

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Теоретически с помощью "биометрии" людям можно удобно открывать счета в банках, брать кредиты и переводить средства другим пользователям на расстоянии, не появляясь в отделении банка.

"Ростелеком" занимается разработкой программы для верификации биометрических данных и подключения услуги удаленного доступа, но до запуска функции приложение не подготовили. Говорят, что планируют выпустить его в октябре.

Согласно российским законам, до конца 2019 года сбор биометрических данных должен проходить во всех банках, несмотря на то что с 476 существующих 39 не работают с населением, а только с корпоративными клиентами.