Еноты услышали звук флейты и сошлись вместе послушать концерт
28 сентября, 2018, 17:09
Американец сыграл мелодию на флейте, услышав которую к нему сбежались больше 20 енотов
Видео появилось на YouTube.
Мужчина устроил концерт под открытым небом. Он вышел с флейтой ближе к лесу и сыграл красивую мелодию. Вдруг к нему начали подходить еноты. Сначала их было меньше пяти, одна впоследствии с разных сторон собралось более 20 животных.
По данным СМИ, мужчина живет рядом с лесом и часто ходит туда играть для птиц и зверей.
- Напомним, австралиец Кайл Малиндер отправился в заплыв на каяках. Во время плаванья тюлень вынырнул из воды и дал ему оплеуху осьминогом. Это сняли на видео.
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