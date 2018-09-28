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Еноты услышали звук флейты и сошлись вместе послушать концерт

Американец сыграл мелодию на флейте, услышав которую к нему сбежались больше 20 енотов

Видео появилось на YouTube.

Мужчина устроил концерт под открытым небом. Он вышел с флейтой ближе к лесу и сыграл красивую мелодию. Вдруг к нему начали подходить еноты. Сначала их было меньше пяти, одна впоследствии с разных сторон собралось более 20 животных.

По данным СМИ, мужчина живет рядом с лесом и часто ходит туда играть для птиц и зверей.

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