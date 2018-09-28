Экс-чиновник Пентагона: Украине трудно тягаться с Россией в Азовском море, стоит подумать о нестандартных решениях

28 сентября, 2018, 13:05

Экс-помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии, директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер считает, что к вызовам в Азовском море Украина должна подходить нестандартно

Об этом Карпентер заявил в интервью DW, комментируя провокационные действия РФ в Азовском море.

По мнению Карпентера, Украине трудно будет тягаться с российским флотом в регионе Азовского моря, поэтому стоит подумать о нестандартных решениях.

"Сравнивать украинские группировки с силами, которые есть у РФ в этом регионе, крайне тяжело... Мне кажется, что надо подходить нестандартно, и Киев мог бы сделать ставку на более крупный по количеству флот, но меньших по размеру кораблей с противокорабельными ракетами. Он мог бы быть оптимальным вариантом. Впрочем, прежде чем переходить к конкретным шагам, стоит иметь стратегию действий, чтобы помощь и инвестиции во флот были не напрасными", - подчеркнул Карпентер.