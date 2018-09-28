Единственный ледокол на Азове может быть заблокирован из-за агрессии россиян, - Тука

28 сентября, 2018, 22:23

Из-за действий россиян в Азовском море может быть заблокирован единственный украинский ледокол

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, россияне взяли контроль над акваторией Азовского моря и продолжают наносить удары украинской экономике.

"Сейчас фактически на грани уже парализация двух украинских портов. Судовладельцы просто не желают в дальнейшем заходить в эти порты, потому что они несут огромные убытки во время задержания и досмотра их плавсредств, и никто не собирается это возмещать", - отметил Тука.

По его словам, кроме этой угрозы, для государства существует другая угроза - блокирование единственного ледокола в акватории Азовского моря.

"Азовское море зимой покрывается ледовой корой. И существует один ледокол, который дислоцирован в Бердянске. Россияне могут так же блокировать его работу. Второго такого судна нет. Это может привести к тому, что зимой вообще порты остановятся. А единственный канал для прохода кораблей будет заилен и не будет пригоден к дальнейшему использованию", - подчеркнул чиновник.