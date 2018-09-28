Единственный ледокол на Азове может быть заблокирован из-за агрессии россиян, - Тука
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
По его словам, россияне взяли контроль над акваторией Азовского моря и продолжают наносить удары украинской экономике.
"Сейчас фактически на грани уже парализация двух украинских портов. Судовладельцы просто не желают в дальнейшем заходить в эти порты, потому что они несут огромные убытки во время задержания и досмотра их плавсредств, и никто не собирается это возмещать", - отметил Тука.
По его словам, кроме этой угрозы, для государства существует другая угроза - блокирование единственного ледокола в акватории Азовского моря.
"Азовское море зимой покрывается ледовой корой. И существует один ледокол, который дислоцирован в Бердянске. Россияне могут так же блокировать его работу. Второго такого судна нет. Это может привести к тому, что зимой вообще порты остановятся. А единственный канал для прохода кораблей будет заилен и не будет пригоден к дальнейшему использованию", - подчеркнул чиновник.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря.
- ВМС показало видео того, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
- Напомним также, в МинВОТ заявили, что ракетные комплексы РФ в оккупированном Крыму способны поразить любые самолеты над Черным и Азовским морями и в акватории Черноморского региона – Румынии, Молдовы и Турции.
- А президент Петр Порошенко подчеркнул, что мировое сообщество должно усилить санкции против России, которая пытается оккупировать Азовское море.
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