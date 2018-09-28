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Двум экс-”беркутовцам” сообщили о подозрении в преступлениях на Майдане


фото: REUTERS
Генеральная прокуратура Украины сообщила еще двум бывшим сотрудникам "Беркута" о подозрении в совершении преступлений на Майдане

Об этом ГПУ сообщила на странице в Facebook.

Отмечается, что бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут" ГУМВД сообщили о подозрении в незаконном задержании участников акции протеста и фальсификации в отношении них официальных документов, то есть в совершении преступлений 30 ноября 2013 года.

В частности, их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий); ч. 1 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций), ст. 366 (служебный подлог) УКУ.

 
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