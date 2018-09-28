Двум экс-”беркутовцам” сообщили о подозрении в преступлениях на Майдане
Об этом ГПУ сообщила на странице в Facebook.
Отмечается, что бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут" ГУМВД сообщили о подозрении в незаконном задержании участников акции протеста и фальсификации в отношении них официальных документов, то есть в совершении преступлений 30 ноября 2013 года.
В частности, их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий); ч. 1 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций), ст. 366 (служебный подлог) УКУ.
- 20 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура вручила подозрения в избиении и убийствах участников Евромайдана 380 лицам, из которых по 49 уже есть приговоры.
- Десятки производств, охватывающих события избиения студентов на Евромайдане, объединены в одно, рассказал в ноябре начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
- Напомним, в ГПУ заявили, что в Украине задержали уже 280 человек за преступления против Майдана, следствие завершено на 80%.
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