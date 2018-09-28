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Из-за концерта мировой звезды в Киеве могут ограничить работу метро


фото: ukranews
В Киеве из-за концерта певца Энрике Иглесиаса возможны ограничения в работе метро

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Друзья! Должны вас предупредить. 30.09 в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Энрике Иглесиас второй раз даст концерт в Киеве.

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