Из-за концерта мировой звезды в Киеве могут ограничить работу метро
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Друзья! Должны вас предупредить. 30.09 в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении.
Друзья!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 сентября 2018 г.
Должны вас предупредить.
30.09, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта Энрике Иглесиаса, возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» до начала концерта, а также после его окончания. pic.twitter.com/JaNcvRo27R
Напомним, ранее сообщалось, что певец Энрике Иглесиас второй раз даст концерт в Киеве.
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