28 сентября, 2018, 11:05

В Киеве из-за концерта певца Энрике Иглесиаса возможны ограничения в работе метро

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Друзья! Должны вас предупредить. 30.09 в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении.

Друзья!

Должны вас предупредить.

30.09, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» концерта Энрике Иглесиаса, возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого» до начала концерта, а также после его окончания. pic.twitter.com/JaNcvRo27R — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 сентября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Энрике Иглесиас второй раз даст концерт в Киеве.