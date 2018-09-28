Цель России - оккупация Азовского моря: Украина призывает ООН ужесточить санкции

28 сентября, 2018, 09:27

Мировое сообщество должно усилить санкции против России, которая пытается оккупировать Азовское море

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что российская власть не остановится после оккупации Крыма, сейчас ее мишенью стал захват Азовского моря.

В частности, незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через пролив как для украинских, так и иностранных судов.

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"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры", - подчеркнул Порошенко.