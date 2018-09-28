Цель России - оккупация Азовского моря: Украина призывает ООН ужесточить санкции
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
Он отметил, что российская власть не остановится после оккупации Крыма, сейчас ее мишенью стал захват Азовского моря.
В частности, незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через пролив как для украинских, так и иностранных судов.
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"Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные меры", - подчеркнул Порошенко.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. У США есть десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжать помогать Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря.
- ВМС показало видео того, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
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