Австралия и Нидерланды настаивают на ответственности РФ за сбитый MH17
Об этом сообщает The Australian.
При этом Пейн отметила, что Нидерланды также поддержали выводы следователей.
"Моя голландская коллега Стеф Блок также воспользовалась возможностью кратко сообщить нашим коллегам из других стран Международной следственной группы о нашем решении привлечь Россию к ответственности за уничтожение MH17 согласно международному праву и подтвердила нашу общую решимость", - сказала Пейн.
Глава МИД Австралии 25 сентября встретилась в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии по делу сбитого малайзийского самолета.
"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала фактические выводы международной следственной группы, и еще раз подтверждаем, что Австралия имеет полное доверие к беспристрастности, независимости и профессионализму следователей и их выводов", - отметила Пейн.
В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время сессии Генассамблеи ООН также подтвердил, что страны поддерживают выводы международной следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом.
- Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины с установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, которая сбила MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследование катастрофы MH17.
- Bellingcat уличила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию. ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
- Автор книг о преступлениях в путинской России, связанных с подрывом домов, и о преступлениях советского режима Дэвид Саттер заявил, что российские спецслужбы, вероятно, планировали сбить в небе над Донбассом пассажирский самолет Москва-Ларнака, что позволило бы получить повод для полномасштабного вооруженного вторжения в Украину.
- 17 сентября этого года в Минобороны России заявили, что рейс МН17 над Донбассом в 2014 году сбили украинской ракетой, а международная следственная группа сфальсифицировала данные о перемещении российской установки "Бук" на оккупированную территорию Украины. Министры обороны Украины и Великобритании назвали ложью новые "выводы" России по МН17.
- Международная следственная группа потребовала увидеть новые "доказательства" россиян по поводу причин трагедии и напомнила, что Минобороны РФ ранее уже лгало в отношении этой катастрофы. ЕС заявил, что доверяет выводам следствия о сбитом российским "Буком" МН17.
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