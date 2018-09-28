Австралия и Нидерланды настаивают на ответственности РФ за сбитый MH17

28 сентября, 2018, 09:46

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила о признании выводов международной следственной группы в отношении сбитого над Донбассом пассажирского самолета MH17 и подчеркнула ответственность РФ за катастрофу

Об этом сообщает The Australian.

При этом Пейн отметила, что Нидерланды также поддержали выводы следователей.

"Моя голландская коллега Стеф Блок также воспользовалась возможностью кратко сообщить нашим коллегам из других стран Международной следственной группы о нашем решении привлечь Россию к ответственности за уничтожение MH17 согласно международному праву и подтвердила нашу общую решимость", - сказала Пейн.

Глава МИД Австралии 25 сентября встретилась в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии по делу сбитого малайзийского самолета.

"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала фактические выводы международной следственной группы, и еще раз подтверждаем, что Австралия имеет полное доверие к беспристрастности, независимости и профессионализму следователей и их выводов", - отметила Пейн.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время сессии Генассамблеи ООН также подтвердил, что страны поддерживают выводы международной следственной группы по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом.