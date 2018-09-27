Зозуля помог своему клубу повторить рекорд в Испании

27 сентября, 2018, 10:57

Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" повторить клубный рекорд в чемпионате Испании

Об этом сообщает Marca.

"Альбасете" повторил лучший старт в истории клуба. Команда в первых шести турах ни разу не проиграла, победила в трех матчах и еще трижды сыграла вничью. "Альбасете" набрал 12 очков и находится на третьем месте во втором испанском дивизионе.

Роман Зозуля в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.