Зозуля помог своему клубу повторить рекорд в Испании
27 сентября, 2018, 10:57
Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" повторить клубный рекорд в чемпионате Испании
Об этом сообщает Marca.
"Альбасете" повторил лучший старт в истории клуба. Команда в первых шести турах ни разу не проиграла, победила в трех матчах и еще трижды сыграла вничью. "Альбасете" набрал 12 очков и находится на третьем месте во втором испанском дивизионе.
Роман Зозуля в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
- Перед стартом нынешнего сезона Роман Зозуля продлил контракт с "Альбасете" на один год.
- Украинский форвард стал героем матча чемпионата Испании против "Кордобы".
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