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Зозуля помог своему клубу повторить рекорд в Испании


фото: twitter
Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" повторить клубный рекорд в чемпионате Испании

Об этом сообщает Marca.

"Альбасете" повторил лучший старт в истории клуба. Команда в первых шести турах ни разу не проиграла, победила в трех матчах и еще трижды сыграла вничью. "Альбасете" набрал 12 очков и находится на третьем месте во втором испанском дивизионе.

Роман Зозуля в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

 

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