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Женщина месяцами держала дома труп матери, чтобы посмотреть, как она разлагается

Женщина держала труп своей 93-летней матери дома, чтобы наблюдать за процессом разложения ее тела

Об этом пишет Mirror.

69-летняя Донна Сью Хадгинс интересовалась различными стадиями смерти и разложения человека и использовала тело своей матери в собственном странном эксперименте, сказали в полиции.

Нелли Хадгинс умерла несколько месяцев назад — в мае, но ее дочь никому об этом не сообщила. Две женщины жили вместе в одном доме, и Донна решила оставить тело матери, просто чтобы посмотреть, что с ним произойдет.

Донна Хадкинс

Сейчас Хадгинс арестован в городе Энфилд, Северная Каролина. Две недели назад останки ее матери наконец было похоронено.

Кенни Веласкес, внук Нелли рассказал, что члены семьи пытались увидеть бабушку, но Донна каждый раз находила какой-то повод или оправдание этого не делать.

“Каждый раз, когда кто-то приходил, она встречала нас в дверях и говорила что Нелли спит или что-то в этом роде. Видимо, каждый раз, когда кто-то звонил, был то же самое”, - сказал он..

Нелли Хадкинс

Потом Хадгинс заявляла, что обратилась в погребальные инстанции и сообщила сотрудникам, что ее мать умерла. Впоследствии экипаж скорой помощи будто забрал Нелли и как-то потерял тело. Полиция Энфилда утверждает, что это ложь.

Основываясь на том, что дочь сказала в похоронном бюро, там вызвали милицию и в конце нашли мать мертвой женщины в доме.

Ее тело к этому времени уже сильно разложилось, поскольку оставалось в доме в течение нескольких месяцев. Некоторые соседи к тому же жаловались на запах. Сейчас Донни Хадгинс предъявлено обвинение в сокрытии смерти.

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