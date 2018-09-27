Из Киево-Печерской лавры среди белого дня похитили икону

27 сентября, 2018, 22:10

Столичная полиция расследует похищение старинной иконы "Георгия Победоносца" из Киево-Печерской лавры

Об этом заявила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, сообщает Укринформ.

"К нам действительно вчера поступило такое заявление. На место выезжала следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража)", - сказала Тищенко.

По ее словам, в настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к этому правонарушению, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

На видео было зафиксировано, как молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесах, воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал, и потихоньку снял икону со стены, пишет Politeka.

Преступник совершенно спокойно упаковал ее в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан смог незаметно вынести украденное с территории Лавры.

У полиции есть фото церковного вора, но он пока не задержан. По словам церковников, похитили икону “Святого Великомученика Георгия Победоносца” размером 45х37 см. Ее точная стоимость неизвестна, но икона старинная.