Из Киево-Печерской лавры среди белого дня похитили икону
Об этом заявила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко, сообщает Укринформ.
"К нам действительно вчера поступило такое заявление. На место выезжала следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ (кража)", - сказала Тищенко.
По ее словам, в настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к этому правонарушению, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.
На видео было зафиксировано, как молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесах, воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал, и потихоньку снял икону со стены, пишет Politeka.
Преступник совершенно спокойно упаковал ее в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан смог незаметно вынести украденное с территории Лавры.
У полиции есть фото церковного вора, но он пока не задержан. По словам церковников, похитили икону “Святого Великомученика Георгия Победоносца” размером 45х37 см. Ее точная стоимость неизвестна, но икона старинная.
- Это уже не первый случай хищения икон в Лавре. 2 мая 2015 года воры похитили из Трапезного храма Киево-Печерской Лавры старинную икону Покрова Пресвятой Богородицы. А 2 июля 2015 года стало известно о том, что эта икона нашлась в тайнике вместе с оружием и боеприпасами в Дарницком районе столицы.
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