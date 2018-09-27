Истребители НАТО перехватили российских бомбардировщиков над Балтийским морем

27 сентября, 2018, 13:28

Истребители немецких сил НАТО перехватили над Балтийским морем два российских бомбардировщика Ту-160 в рамках миссии воздушной полиции НАТО

Об этом сообщил в Twitter пресс-офицер НАТО Маттиас Эйхенлауб.

"Истребители НАТО сопроводили 2 российских бомбардировщика Блэкджек (Ту-160) в воздушном пространстве над Балтийским морем. Бельгийские и немецкие реактивные самолеты патрулируют этот регион в составе операции воздушной полиции НАТО в Балтии. На дежурстве 24/7", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 сентября. На перехват подняли истребители Eurofighter.

Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack) - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Состоял на вооружении СССР (с расположением в РСФСР и УССР), сейчас - в России. В Украине находится один музейный экспонат - в Полтавском музее дальней авиации.

Just released: Photo of yesterday’s intercept. Courtesy of the German air force. #NATO. pic.twitter.com/7UI1QgFqTM — Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) 26 сентября 2018 г.