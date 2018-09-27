Истребители НАТО перехватили российских бомбардировщиков над Балтийским морем
Об этом сообщил в Twitter пресс-офицер НАТО Маттиас Эйхенлауб.
"Истребители НАТО сопроводили 2 российских бомбардировщика Блэкджек (Ту-160) в воздушном пространстве над Балтийским морем. Бельгийские и немецкие реактивные самолеты патрулируют этот регион в составе операции воздушной полиции НАТО в Балтии. На дежурстве 24/7", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 25 сентября. На перехват подняли истребители Eurofighter.
Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack) - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Состоял на вооружении СССР (с расположением в РСФСР и УССР), сейчас - в России. В Украине находится один музейный экспонат - в Полтавском музее дальней авиации.
Just released: Photo of yesterday’s intercept. Courtesy of the German air force. #NATO. pic.twitter.com/7UI1QgFqTM— Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) 26 сентября 2018 г.
- Напомним, в сентябре на перехват российских военных самолетов поднимались истребители Японии - над Японским морем, Великобритании и Франции - над Северным морем, а США обнаружили самолеты-разведчики РФ возле Аляски.
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