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Истребители НАТО перехватили российских бомбардировщиков над Балтийским морем


фото: kp.ru
Истребители немецких сил НАТО перехватили над Балтийским морем два российских бомбардировщика Ту-160 в рамках миссии воздушной полиции НАТО

Об этом сообщил в Twitter пресс-офицер НАТО Маттиас Эйхенлауб.

"Истребители НАТО сопроводили 2 российских бомбардировщика Блэкджек (Ту-160) в воздушном пространстве над Балтийским морем. Бельгийские и немецкие реактивные самолеты патрулируют этот регион в составе операции воздушной полиции НАТО в Балтии. На дежурстве 24/7", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 сентября. На перехват подняли истребители Eurofighter.

Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack) - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Состоял на вооружении СССР (с расположением в РСФСР и УССР), сейчас - в России. В Украине находится один музейный экспонат - в Полтавском музее дальней авиации.

  • Напомним, в сентябре на перехват российских военных самолетов поднимались истребители Японии - над Японским морем, Великобритании и Франции - над Северным морем, а США обнаружили самолеты-разведчики РФ возле Аляски.
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