Vivienne Mort и ее кот - в новом клипе на песню "Думаю о тебе"
Ролик появился на YouTube-канале.
"Думаю о тебе” - песня из шестого альбома “Опыт”. Клип на нее сняли в доме, в котором группа создавал пластинку. Там они репетировали и сочиняли аранжировки песен, а также отдыхали.
“В клипе "Думаю о тебе" мы захотели поделиться со слушателями дружеской атмосферой, которой были наполнены те дни. В кадр попали книги, которые повлияли на мое мировоззрение или памятные, подаренные друзьями. Можно сделать стоп-кадр и рассмотреть. Там есть и мой кот Мос", — рассказала фронтвумен группы Даниэла Заюшкіна.
В частности в клипе появляются книги Харуки Мураками, Виктора Пелевина, Умберто Эко и тому подобное.
Над клипом работала команда ПРИВЕТ/media&production. Это первое видео в истории группы, где есть все музыканты.
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