Vivienne Mort и ее кот - в новом клипе на песню "Думаю о тебе"

27 сентября, 2018, 16:41

Украинская группа Vivienne Mort выпустила новый видеоклип к песне “Думаю о тебе”. В нем - дружба, памятные книги и кот Мос

Ролик появился на YouTube-канале.

"Думаю о тебе” - песня из шестого альбома “Опыт”. Клип на нее сняли в доме, в котором группа создавал пластинку. Там они репетировали и сочиняли аранжировки песен, а также отдыхали.

“В клипе "Думаю о тебе" мы захотели поделиться со слушателями дружеской атмосферой, которой были наполнены те дни. В кадр попали книги, которые повлияли на мое мировоззрение или памятные, подаренные друзьями. Можно сделать стоп-кадр и рассмотреть. Там есть и мой кот Мос", — рассказала фронтвумен группы Даниэла Заюшкіна.

В частности в клипе появляются книги Харуки Мураками, Виктора Пелевина, Умберто Эко и тому подобное.

Над клипом работала команда ПРИВЕТ/media&production. Это первое видео в истории группы, где есть все музыканты.