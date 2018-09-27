В зоне ООС не утихают обстрелы, потери оккупантов - 4 человека

27 сентября, 2018, 07:24

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 15 раз открывали огонь по позициям украинской армии, при чем дважды из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Оккупанты били из минометов калибра 120 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино.

Опорные пункты возле Крымского на Луганщине, а также возле Гнутового на Приазовье, накрыли вонем из минометов 120-го калибра. Враги использовали вооружение боевых машин пехоты для обстрела защитниках Гнутового и Лебединского.

"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и двое - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня, 27 сентября, российские наемники успели 7 раз обстрелять украинские позиции с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Свободный, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по оборонцях Новотошковского на Луганщине оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2.