В Индии измена больше не будет считаться криминалом: отменили 158-летний закон
Об этом пишет ВВС.
Противники закона считали, что так женщины становятся собственностью мужчин. Верховный суд Индии постановил, что измена - больше не уголовное преступление.
Председатель Верховного суда Индии Дипак Мисра заявил, что измена может стать предметом гражданских споров, например, из-за развода. Поэтому это «не может быть уголовным преступлением».
Много ли мужчин наказали по этому закону, неизвестно. Закон был принят 158 лет назад. Мужчинам запрещалось заниматься сексом с замужними женщинами без предварительного согласия мужа. Максимальное наказание - пять лет тюремного заключения.
Согласно закону, женщин нельзя было наказывать за провокацию измены - в данном случае мужчина рассматривался, как инициатор.
- Ранее Верховный суд Индии постановил, что гомосексуальная связь больше не является уголовным преступлением в стране.
Читайте также
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
-
Читайте также
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-