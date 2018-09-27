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В Индии измена больше не будет считаться криминалом: отменили 158-летний закон


фото: REUTERS
В Индии отменили уголовное наказание за секс с замужними женщинами без согласия мужа

Об этом пишет ВВС.

Противники закона считали, что так женщины становятся собственностью мужчин. Верховный суд Индии постановил, что измена - больше не уголовное преступление.

Председатель Верховного суда Индии Дипак Мисра заявил, что измена может стать предметом гражданских споров, например, из-за развода. Поэтому это «не может быть уголовным преступлением».

Много ли мужчин наказали по этому закону, неизвестно. Закон был принят 158 лет назад. Мужчинам запрещалось заниматься сексом с замужними женщинами без предварительного согласия мужа. Максимальное наказание - пять лет тюремного заключения.

Согласно закону, женщин нельзя было наказывать за провокацию измены - в данном случае мужчина рассматривался, как инициатор.

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