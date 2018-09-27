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В Нидерландах планировали масштабный теракт с бомбами и взрывчаткой

Полиция Нидерландов задержала семерых человек, которых подозревают в организации теракта на территории страны

Об этом сообщили в нидерландской прокуратуре.

Трех жителей Арнема, двух жителей Роттердама, одного жителя Хейссена и одного жителя Влардингена подозревают в подготовке масштабного теракта в Нидерландах. Во время задержания правоохранители изъяли огнестрельное оружие.

Расследование было начато в апреле 2018 года, после того как Служба общей разведки Нидерландов сообщила, что человек иракского происхождения из Арнема планирует атаку на большом мероприятии в Нидерландах.

Подозреваемые планировали нападение с использованием бомбы и автоматов Калашникова, а также хотели взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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