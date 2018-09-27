В Нидерландах планировали масштабный теракт с бомбами и взрывчаткой
27 сентября, 2018, 21:40
Полиция Нидерландов задержала семерых человек, которых подозревают в организации теракта на территории страны
Об этом сообщили в нидерландской прокуратуре.
Трех жителей Арнема, двух жителей Роттердама, одного жителя Хейссена и одного жителя Влардингена подозревают в подготовке масштабного теракта в Нидерландах. Во время задержания правоохранители изъяли огнестрельное оружие.
Расследование было начато в апреле 2018 года, после того как Служба общей разведки Нидерландов сообщила, что человек иракского происхождения из Арнема планирует атаку на большом мероприятии в Нидерландах.
Подозреваемые планировали нападение с использованием бомбы и автоматов Калашникова, а также хотели взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой.
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