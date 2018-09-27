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В Макеевке увеличилось количество пострадавших от отравления водой, оккупанты не контролируют ситуацию

Более 40 человек пострадали от отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке Донецкой области

Об этом в эфире одного из каналов заявил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что по состоянию на вчера, в больницу из-за отравления увезли 37 взрослых и двух детей в возрасте до 9 лет. Впрочем впоследствии пострадавших увеличилось.

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случая госпитализации взрослых людей. Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств", - отметил Лисянский.

При этом оккупанты, по его словам, вообще не контролируют ситуацию: люди берут воду из колодцев, покупают ее в магазинах.

  • Отметим, ранее Лисянский рассказал, что жители города Макеевка, которое является частью оккупированной Россией Донецкой области, травятся питьевой водой, что произошло из-за поломки или сбоя системы дезинфекции воды.
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