В Макеевке увеличилось количество пострадавших от отравления водой, оккупанты не контролируют ситуацию

27 сентября, 2018, 10:43

Более 40 человек пострадали от отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке Донецкой области

Об этом в эфире одного из каналов заявил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что по состоянию на вчера, в больницу из-за отравления увезли 37 взрослых и двух детей в возрасте до 9 лет. Впрочем впоследствии пострадавших увеличилось.

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случая госпитализации взрослых людей. Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств", - отметил Лисянский.

При этом оккупанты, по его словам, вообще не контролируют ситуацию: люди берут воду из колодцев, покупают ее в магазинах.