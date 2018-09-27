В Киеве столкнулись 4 авто, есть пострадавшие
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария случилась по ул. Братиславской. По предварительной информации, Mercedes-Benz, Chevrolet и Lexus остановились на красный сигнал светофора. В этот момент на большой скорости сзади в Lexus влетела BMW. Вследствие цепной реакции две другие машины также были повреждены.
По словам водителя Chevrolet, женщина за рулем BMW на подъезде к светофору отвлеклась, из-за чего и въехала в Lexus, который стоял впереди. Хотя тормозной путь оказался значительным, это не предотвратило нескольких столкновений.
Пассажирку Lexus с травмами различной степени тяжести забрали в больницу. Водителя BMW госпитализировали с ушибом колена. Свидетелям происшествия ее поведение показалось неадекватным, на контакт с другими участниками аварии она не шла, проходить освидетельствование на состояние опьянения отказалась.
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