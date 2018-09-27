В Киеве произошел пожар на "Минском рынке"
27 сентября, 2018, 11:15
Фото - kyiv.depo.ua
Сегодня ночью, в 03:26, произошло возгорание в павильонах на рынке, что в Оболонском районе Киева
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве.
"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.Прибыв к месту происшествия было установлено, что произошло возгорание в павильонах на рынке", - отмечается в сообщении.
Пожар площадью 200 кв. м удалось локализовать в 4:20, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 пожар был ликвидирован.
Сообщается, что для ликвидации пожара было привлечено 19 единиц пожарно-спасательной техники и 67 пожарных. Информации относительно жертв или пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.
Фото - kyiv.depo.ua
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