В Киеве произошел пожар на "Минском рынке"

27 сентября, 2018, 11:15

Сегодня ночью, в 03:26, произошло возгорание в павильонах на рынке, что в Оболонском районе Киева

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве.

"К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.Прибыв к месту происшествия было установлено, что произошло возгорание в павильонах на рынке", - отмечается в сообщении.

Пожар площадью 200 кв. м удалось локализовать в 4:20, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 пожар был ликвидирован.

Сообщается, что для ликвидации пожара было привлечено 19 единиц пожарно-спасательной техники и 67 пожарных. Информации относительно жертв или пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.