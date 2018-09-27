В госбюджет Италии хотят заложить базовый доход и более низкий пенсионный возраст
Итальянский министр экономики Джованни Триа объявил, что бюджет Италии на 2019 год будет содержать базовый доход для бедных людей и более низкий пенсионный возраст.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Напомним, эти меры продвигали представители популистского "Движения 5 звезд", который сейчас представлен в правящей коалиции вместе с правой партией "Лига". Движение угрожало не голосовать за бюджет, если его требования не будут выполнены.
Во время предвыборной кампании "Движение 5 звезд" обещало для бедных итальянцев ежемесячный доход до 780 евро, тогда как "Лига" намеревалась ввести единый налог.
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Проект бюджета должен быть представлен в четверг. Триа отметил, что существует потребность в “проницательной политике”, чтобы решить проблемы рынка и избежать столкновения с ЕС.
"Мы работаем над сочетанием политики, которая показывает каждому, что они должны доверять Италии не только в наших государственных финансах, но и в нашем экономическом росте", - заявил Триа.
Министр экономики пояснил, что введение базового дохода "поможет управлять социальными последствиями трансформации производства", также добавив, что предоставление людям возможности уйти на пенсию раньше даст компаниям младшую, более квалифицированную рабочую силу.
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По мнению Триа, бюджет будет увеличивать государственные инвестиции, и что сокращение налогов, которых поддерживает Лига, начнется с сокращения корпоративных налогов в 2019 году, прежде чем распространяться на физических лиц в последующие годы.
Однако министр экономики так и не объяснил, каким образом будет финансироваться базовый доход и налоговые меры.
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