В Bellingcat привели доказательства, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ

27 сентября, 2018, 14:16

Журналисты Bellingcat нашли подтверждения, что подозреваемые в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов работают в Главном разведывательном управлении РФ

Об этом заявили журналисты Bellingcat.

Отмечается, что наиболее убедительную связь подозреваемых в отравлении Скрипалей с ГРУ доводят номера их загранпаспортов.

"Bellingcat и The Insider могут однозначно подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов - действующие сотрудники ГРУ. Этот вывод исходит из объективных данных и данных российских источников, знакомых с личностью по крайней мере одного из двух подозреваемых", - говорится в сообщении.

В записях про внутренние паспорта подозреваемых не упоминается об их загранпаспортах. Из этого можно сделать вывод, что их выдает организация, которая не отчитывается в централизованном реестре государственных удостоверений личности.

"Наличие такой "особой организации" можно объяснить и сходством номеров паспортов подозреваемых, которые отличаются лишь на 3 в последней цифре (логично предположить, что у действующих за рубежом российских спецслужб работает ограниченное, относительно небольшое количество агентов)", - говорится в публикации.

Журналисты нашли связь между паспортами Петрова и Боширова и паспортом другого сотрудника ГРУ – бывшего военного атташе России в Варшаве полковника Эдуарда Шишмакова, который путешествовал под подставным паспортом на имя Эдуарда Широкова и был одним из организаторов переворота против прозападного правительства в Подгорице, который провалился. Отмечается, что паспорта с той же "партии".

"Номера паспортов Петрова(654341297) и Широкова(654341323) отличаются лишь на 26. Паспорт "Широкова" был издан в августе 2016 года, что говорит о том, что паспорта Петрова и Боширова были изданы той же "особой организацией" ранее в том же году", - сообщает Bellingcat.

Из истории международных поездок понятно,что они начали путешествовать в начале 2016 года. Это говорит о том, что за период с апреля по август 2016 года "особая организация" выдала всего 26 паспортов.

Маловероятно, что Петров и Боширов являются сотрудниками другой российской спецслужбы, поскольку связь с Шишмакова ИГРУ был бесспорно установлен ранее.

Журналисты также получили данные о пересечении границы Петровым и Бошировим разных стран в Европе и Азии за период действия их заграничных паспортов с 2016 года по настоящее время.

Они начали путешествовать по миру с новыми паспортами 8 апреля 2016 года. Их последняя поездка в Европу была 2 марта 2018 года, когда они оба приземлились в аэропорту Гатвик, купив билеты на этот рейс накануне вечером. На следующий день в Лондон прибыла дочь Сергея Скрипаля. 4 марта Скрипаль и его дочь были отравлены.

Журналисты отмечают, что от источника в западноевропейских правоохранительных органах узнали, подозреваемых в отравлении Скрипаля уже арестовывали в Нидерландах.