В Bellingcat привели доказательства, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ
Об этом заявили журналисты Bellingcat.
Отмечается, что наиболее убедительную связь подозреваемых в отравлении Скрипалей с ГРУ доводят номера их загранпаспортов.
"Bellingcat и The Insider могут однозначно подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов - действующие сотрудники ГРУ. Этот вывод исходит из объективных данных и данных российских источников, знакомых с личностью по крайней мере одного из двух подозреваемых", - говорится в сообщении.
В записях про внутренние паспорта подозреваемых не упоминается об их загранпаспортах. Из этого можно сделать вывод, что их выдает организация, которая не отчитывается в централизованном реестре государственных удостоверений личности.
"Наличие такой "особой организации" можно объяснить и сходством номеров паспортов подозреваемых, которые отличаются лишь на 3 в последней цифре (логично предположить, что у действующих за рубежом российских спецслужб работает ограниченное, относительно небольшое количество агентов)", - говорится в публикации.
Журналисты нашли связь между паспортами Петрова и Боширова и паспортом другого сотрудника ГРУ – бывшего военного атташе России в Варшаве полковника Эдуарда Шишмакова, который путешествовал под подставным паспортом на имя Эдуарда Широкова и был одним из организаторов переворота против прозападного правительства в Подгорице, который провалился. Отмечается, что паспорта с той же "партии".
"Номера паспортов Петрова(654341297) и Широкова(654341323) отличаются лишь на 26. Паспорт "Широкова" был издан в августе 2016 года, что говорит о том, что паспорта Петрова и Боширова были изданы той же "особой организацией" ранее в том же году", - сообщает Bellingcat.
Из истории международных поездок понятно,что они начали путешествовать в начале 2016 года. Это говорит о том, что за период с апреля по август 2016 года "особая организация" выдала всего 26 паспортов.
Маловероятно, что Петров и Боширов являются сотрудниками другой российской спецслужбы, поскольку связь с Шишмакова ИГРУ был бесспорно установлен ранее.
Журналисты также получили данные о пересечении границы Петровым и Бошировим разных стран в Европе и Азии за период действия их заграничных паспортов с 2016 года по настоящее время.
Они начали путешествовать по миру с новыми паспортами 8 апреля 2016 года. Их последняя поездка в Европу была 2 марта 2018 года, когда они оба приземлились в аэропорту Гатвик, купив билеты на этот рейс накануне вечером. На следующий день в Лондон прибыла дочь Сергея Скрипаля. 4 марта Скрипаль и его дочь были отравлены.
Журналисты отмечают, что от источника в западноевропейских правоохранительных органах узнали, подозреваемых в отравлении Скрипаля уже арестовывали в Нидерландах.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
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