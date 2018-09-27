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Устименко узнал экс-"азовца", который совершил нападение на него

Виталий Устименко
Виталий Устименко
фото: odessamedia
Лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко узнал одного из бывших "азовцев", задержанных по подозрению в нападении на него

Об этом он заявил в комментарии изданию "Думская".

"Я на 100% уверен, что один из задержанных участвовал в нападении на меня", - подчеркнул он.

При этом Устименко не рассказал, кого именно он узнал, ведь необходимое следственное действие по этому делу еще не была проведено. По его словам, подозреваемым избрали адекватную меру пресечения 2 месяца в СИЗО.

Он высказал мнение, что нападение на него было раскрыто только из-за резонанса, порожденного покушением на Олега Михайлика.

"Именно сейчас, спустя более чем три месяца после преступления, прокуратура вытащила этот козырь. Правоохранители оказались в кризисе, поэтому они решили показать результат", - добавил Устименко.

  • Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
  • Во вторник, 25 сентября, в Нацполиции подтвердили, что по подозрению в нападении на одесского активиста Михайлика задержали трех человек, и сообщили, что есть задержанные по делу о нападении на Устименко.
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