Устименко узнал экс-"азовца", который совершил нападение на него

27 сентября, 2018, 12:07

Лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко узнал одного из бывших "азовцев", задержанных по подозрению в нападении на него

Об этом он заявил в комментарии изданию "Думская".

"Я на 100% уверен, что один из задержанных участвовал в нападении на меня", - подчеркнул он.

При этом Устименко не рассказал, кого именно он узнал, ведь необходимое следственное действие по этому делу еще не была проведено. По его словам, подозреваемым избрали адекватную меру пресечения 2 месяца в СИЗО.

Он высказал мнение, что нападение на него было раскрыто только из-за резонанса, порожденного покушением на Олега Михайлика.

"Именно сейчас, спустя более чем три месяца после преступления, прокуратура вытащила этот козырь. Правоохранители оказались в кризисе, поэтому они решили показать результат", - добавил Устименко.