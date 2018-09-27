 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина ввела санкции против российских предприятий, что работали с "ЛНР"


фото: rbanews
СНБО и Минэкономики ввели санкции и ограничительные меры в отдельных предприятиях, которые сотрудничали с оккупационной администрацией ОРЛО

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других субъектов РФ”, - заявили в СБУ.

Согласно сообщению, ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, которые работают на оккупированной территории.

"На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, данные компании пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории.

"Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и являются причастными к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что действия российских предприятий наносят ущерб украинской экономике. Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов по территории Украины и другие ограничения.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать