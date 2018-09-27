Украина ввела санкции против российских предприятий, что работали с "ЛНР"

27 сентября, 2018, 16:17

СНБО и Минэкономики ввели санкции и ограничительные меры в отдельных предприятиях, которые сотрудничали с оккупационной администрацией ОРЛО

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других субъектов РФ”, - заявили в СБУ.

Согласно сообщению, ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, которые работают на оккупированной территории.

"На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, данные компании пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории.

"Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и являются причастными к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.



В СБУ отмечают, что действия российских предприятий наносят ущерб украинской экономике. Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов по территории Украины и другие ограничения.