Украина ввела санкции против российских предприятий, что работали с "ЛНР"
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
"Введены санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО "РЖД Логистика", ООО "Промкомплекспласт", ООО "Газголдер" и других субъектов РФ”, - заявили в СБУ.
Согласно сообщению, ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические сделки" с транспортными предприятиями, которые работают на оккупированной территории.
"На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, данные компании пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории.
"Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и являются причастными к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что действия российских предприятий наносят ущерб украинской экономике. Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов по территории Украины и другие ограничения.
- Напомним, ранее сообщалось, что министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ввело санкции в отношении ряда предприятий группы "Еврохим", а также других российских поставщиков минудобрений.
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