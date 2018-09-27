Убийство "Сармата": подозреваемый сознался в преступлении и назвал заказчика
Об этом стало известно из постановления, обнародованного Орджоникидзевским районным судом Запорожья.
Согласно данным документа, подозреваемая особа познакомилась с заказчиком во время отдыха на море. Потом они обменялись номерами телефонов, а позже заказчик позвонил подозреваемому через Интернет, а именно через мобильное приложение "WhatsApp" с предложением о совершении преступления.
"Во время разговора ОСОБА_5 попросила о помощи, сообщив о том, что в городе Бердянске есть человек, который позиционирует себя общественным деятелем и борцом с коррупцией на территории города, а на самом деле является рэкетиром и вимагателем денежных средств у предпринимателей и указанного мужчину нужно проучить, "прострелив ягодицы", - отметил подозреваемый.
По его словам, предприниматель за исполнение преступления пообещал материальное вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса. Потом они договорились об обсуждении деталей преступления после приезда подозреваемого в Бердянск.
Все подробности самого преступления, совершенного 31 июля, подозреваемый также рассказал суду в деталях.
Учтя все детали преступления, суд постановил применить подозреваемого в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12.11.2018 года включительно, который исчислять с 14.09.2018 года, без определения размера залога.
- Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко. Он был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошедшего русский плен.
- Подозреваемых в убийстве Олешко задержали вблизи Мелитополя.
- Исполнителем смертельного выстрела оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
- Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко.
- Преступление признано заказным.
- 15 сентября задержали одного из подозреваемых в организации убийства.
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