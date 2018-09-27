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Убийство "Сармата": подозреваемый сознался в преступлении и назвал заказчика


фото: brd24
Подозреваемый в убийстве добровольца АТО и активиста Виталия Олешко признался в совершении преступления и назвал заказчиком бердянского предпринимателя, владельца ресторана "Мохито"

Об этом стало известно из постановления, обнародованного Орджоникидзевским районным судом Запорожья.

Согласно данным документа, подозреваемая особа познакомилась с заказчиком во время отдыха на море. Потом они обменялись номерами телефонов, а позже заказчик позвонил подозреваемому через Интернет, а именно через мобильное приложение "WhatsApp" с предложением о совершении преступления.

"Во время разговора ОСОБА_5 попросила о помощи, сообщив о том, что в городе Бердянске есть человек, который позиционирует себя общественным деятелем и борцом с коррупцией на территории города, а на самом деле является рэкетиром и вимагателем денежных средств у предпринимателей и указанного мужчину нужно проучить, "прострелив ягодицы", - отметил подозреваемый.

По его словам, предприниматель за исполнение преступления пообещал материальное вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса. Потом они договорились об обсуждении деталей преступления после приезда подозреваемого в Бердянск.

Все подробности самого преступления, совершенного 31 июля, подозреваемый также рассказал суду в деталях.

Учтя все детали преступления, суд постановил применить подозреваемого в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12.11.2018 года включительно, который исчислять с 14.09.2018 года, без определения размера залога.

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