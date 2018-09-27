Тюлень ударил каякера по лицу осьминогом. Это сняли на видео

27 сентября, 2018, 11:15

Австралиец Кайл Малиндер отправился в заплыв на каяках. Во время плавания тюлень вынырнул из воды и дал ему пощечину осьминогом

Видео появилось на YouTube-канале.

Кайл вместе с дрюзями плавали возле Южного острова Новой Зеландии. Заплыв они совершали для того, чтобы протестировать для компании GoPro новую камеру. Они заметили, что в воде сошлись в драке тюлень и осьминог. Каякери остановились и начали наблюдать за ними.

В один миг тюлень подкрался к одной из лодок, выплыл и ударил осьминогом каякера по лицу.

"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Это было странно - все прошло быстро, но я ощутил все части осьминога на своем лице", - рассказал каяке.

В Департаменте охраны дикой природы Новой Зеландии рассказали изданию The Verge, что тюлени в тех краях - не редкость, и они часто нападают на осьминогов. Однако они добавили, что людям не часто достаются оплеухи от тюленей, тем более осьминогами.