 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тюлень ударил каякера по лицу осьминогом. Это сняли на видео

Австралиец Кайл Малиндер отправился в заплыв на каяках. Во время плавания тюлень вынырнул из воды и дал ему пощечину осьминогом

Видео появилось на YouTube-канале.

Кайл вместе с дрюзями плавали возле Южного острова Новой Зеландии. Заплыв они совершали для того, чтобы протестировать для компании GoPro новую камеру. Они заметили, что в воде сошлись в драке тюлень и осьминог. Каякери остановились и начали наблюдать за ними.

В один миг тюлень подкрался к одной из лодок, выплыл и ударил осьминогом каякера по лицу.

"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Это было странно - все прошло быстро, но я ощутил все части осьминога на своем лице", - рассказал каяке.

В Департаменте охраны дикой природы Новой Зеландии рассказали изданию The Verge, что тюлени в тех краях - не редкость, и они часто нападают на осьминогов. Однако они добавили, что людям не часто достаются оплеухи от тюленей, тем более осьминогами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать