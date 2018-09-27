Тюлень ударил каякера по лицу осьминогом. Это сняли на видео
Видео появилось на YouTube-канале.
Кайл вместе с дрюзями плавали возле Южного острова Новой Зеландии. Заплыв они совершали для того, чтобы протестировать для компании GoPro новую камеру. Они заметили, что в воде сошлись в драке тюлень и осьминог. Каякери остановились и начали наблюдать за ними.
В один миг тюлень подкрался к одной из лодок, выплыл и ударил осьминогом каякера по лицу.
"Кажется, я оказался не в то время и не в том месте. Это было странно - все прошло быстро, но я ощутил все части осьминога на своем лице", - рассказал каяке.
В Департаменте охраны дикой природы Новой Зеландии рассказали изданию The Verge, что тюлени в тех краях - не редкость, и они часто нападают на осьминогов. Однако они добавили, что людям не часто достаются оплеухи от тюленей, тем более осьминогами.
-
Напомним, в США прохожий случайно заметил пять белок, в которых сплутались хвосты. Пришлось вызвать ветеринаров для спасения.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине