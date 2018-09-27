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Синоптик рассказала о потеплении и погоду в конце недели

Завтра в Украине ощутимо повысится температура погоды - она будет колебаться в пределах +17...+22°C, погода будет солнечной и без дождя

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"У нас будет антициклональний характер погоды. Сегодняшние облака и дождь - это "хвост" атмосферного фронта, который связан с северным циклоном. Он отходит на север и на восток и освободит место для малохмарного солнечного неба в пятницу", - пояснила госпожа Диденко.

В Киеве 28 сентября потеплеет до +18...+20°C, без осадков. В субботу температура снова понизится, пройдет атмосферный фронт с дождем. В воскресенье небо прояснится, будет прохладная погода без осадков.

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