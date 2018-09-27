 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Силовики обыскивают "Укравтодоры" в 15 областях: подозревают растраты 224 млн грн


фото: ukranews
Прокуратура Киева сообщила о подозрении первому заместителю начальника "Укравтодора" столицы в служебной халатности, повлекшей миллионные убытки государству

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Выяснилось, что указанный чиновник, действуя от имени "Укравтодора", провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты об их выполнении. При этом он заведомо знал о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах ведомства.

"Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали со Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму свыше 4 млн гривен, причинив ущерб государственному бюджету на указанную сумму", - отметили в ведомстве.

Более того, подобные факты списания госсредств в "Укравтодоре" обнаружили еще в 15 областях. Предварительно, стране нанесен ущерб более чем на 224 млн грн.

Из-за этого сейчас обыски проходят в "Укравтодорах" Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать