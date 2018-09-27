Силовики обыскивают "Укравтодоры" в 15 областях: подозревают растраты 224 млн грн
Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.
Выяснилось, что указанный чиновник, действуя от имени "Укравтодора", провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты об их выполнении. При этом он заведомо знал о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах ведомства.
"Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали со Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму свыше 4 млн гривен, причинив ущерб государственному бюджету на указанную сумму", - отметили в ведомстве.
Более того, подобные факты списания госсредств в "Укравтодоре" обнаружили еще в 15 областях. Предварительно, стране нанесен ущерб более чем на 224 млн грн.
Из-за этого сейчас обыски проходят в "Укравтодорах" Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
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