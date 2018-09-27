Силовики обыскивают "Укравтодоры" в 15 областях: подозревают растраты 224 млн грн

27 сентября, 2018, 14:58

Прокуратура Киева сообщила о подозрении первому заместителю начальника "Укравтодора" столицы в служебной халатности, повлекшей миллионные убытки государству

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Выяснилось, что указанный чиновник, действуя от имени "Укравтодора", провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты об их выполнении. При этом он заведомо знал о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах ведомства.

"Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали со Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму свыше 4 млн гривен, причинив ущерб государственному бюджету на указанную сумму", - отметили в ведомстве.

Более того, подобные факты списания госсредств в "Укравтодоре" обнаружили еще в 15 областях. Предварительно, стране нанесен ущерб более чем на 224 млн грн.

Из-за этого сейчас обыски проходят в "Укравтодорах" Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.