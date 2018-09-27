Стало известно, где пройдет Евро-2024

27 сентября, 2018, 16:23

УЕФА выбрал страну-хозяйку чемпионата Европы по футболу 2024 года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На проведение Евро-2024 претендовали Германия и Турция. В итоге, хозяйкой чемпионата Европы стала Германия.

Такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.