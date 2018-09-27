 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, где пройдет Евро-2024


фото: twitter
УЕФА выбрал страну-хозяйку чемпионата Европы по футболу 2024 года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На проведение Евро-2024 претендовали Германия и Турция. В итоге, хозяйкой чемпионата Европы стала Германия.

Такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне.

Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.

  • Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.
  • Чемпионат Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах в 12 странах, входящих в УЕФА.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать