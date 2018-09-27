Стало известно, где пройдет Евро-2024
27 сентября, 2018, 16:23
УЕФА выбрал страну-хозяйку чемпионата Европы по футболу 2024 года
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
На проведение Евро-2024 претендовали Германия и Турция. В итоге, хозяйкой чемпионата Европы стала Германия.
Такое решение было принято исполнительным комитетом УЕФА на заседании в штаб-квартире организации в Ньоне.
Матчи чемпионата Европы 2024 года пройдут в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.
OFFICIAL: Germany will host UEFA #EURO2024— UEFA (@UEFA) 27 сентября 2018 г.
More information to follow pic.twitter.com/L9GaMAWAjN
- Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а также дважды чемпионат мира - в 1974 и 2006 годах.
- Чемпионат Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах в 12 странах, входящих в УЕФА.
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