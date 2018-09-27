США впервые использовали истребитель F-35 в бою

27 сентября, 2018, 23:38

США впервые использовали истребитель пятого поколения F-35 в бою, самолет поразил цель на территории Афганистана

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Истребитель взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море и поразил связанную с талибами цель на территории Афганистана.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. До 2020 года планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

В мае 2018 года о первом боевом вылете F-35 сообщил Израиль.