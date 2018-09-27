Сборная Украины перед матчем с Италией потеряла защитника

27 сентября, 2018, 11:29

Футболист сборной Украины Евгений Хачереди получил травму в матче с ПАОК в Кубке Греции

Об этом сообщает официальный сайт ПАОК.

В первом тайме украинский защитник столкнулся головами с игроком "Ариса" Хамзой Юнес и не смог доиграть матч до конца. Травму Хачереди после встречи подтвердил тренер ПАОК Разван Луческу. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.

Таким образом, шансы Хачериди сыграть в товарищеском матче за сборную Украины против Италии (10 октября) и в Лиге наций с Чехией (16 октября) стали еще меньше. Напомним, Андрей Шевченко включил защитника в резервный список команды.