Сборная Украины перед матчем с Италией потеряла защитника
27 сентября, 2018, 11:29
Футболист сборной Украины Евгений Хачереди получил травму в матче с ПАОК в Кубке Греции
Об этом сообщает официальный сайт ПАОК.
В первом тайме украинский защитник столкнулся головами с игроком "Ариса" Хамзой Юнес и не смог доиграть матч до конца. Травму Хачереди после встречи подтвердил тренер ПАОК Разван Луческу. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.
Таким образом, шансы Хачериди сыграть в товарищеском матче за сборную Украины против Италии (10 октября) и в Лиге наций с Чехией (16 октября) стали еще меньше. Напомним, Андрей Шевченко включил защитника в резервный список команды.
- В августе в матче Лиги чемпионов в Москве, Евгений Хачериди показал российским фанам щитки цветов украинского флага.
- Сборная Украины стартовала в Лиге наций с побед над командами Чехии и Словакии.
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