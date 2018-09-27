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Российские ракеты в Крыму угрожают всем самолетам над Черным и Азовским морями

Ракетные комплексы РФ в оккупированном Крыму способны поразить любые самолеты над Черным и Азовским морями и в акватории Черноморского региона – Румынии, Молдовы и Турции

Об этом в четверг, 27 сентября, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Facebook.

В частности, по данным ведомства по состоянию на конец сентября, речь идет о радиусе поражения зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", расположенных вблизи городов Севастополь, Феодосия и Евпатория.

"Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" оснащаются ракетами различных типов, в частности: 48Н6 и 40Н6 с дальностью поражения до 250 и 400 километров соответственно. Они могут поражать цели на высоте до 60 км", - говорится в сообщении.

 

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