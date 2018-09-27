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Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов

27 сентября от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применил.

Противник вел прицельный огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Гнутово и Водяное.

Позиции украинских войск вблизи Новотошковского противник обстреливал из вооружения БМП. В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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