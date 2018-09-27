"Завод "Кузня на Рыбальском" опроверг ложную информацию
27 сентября, 2018, 18:39
Руководство ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ЧАО "Ленинская кузня") опровергло активно продвигаемую в СМИ информацию о выводе части активов из-под управления Общества
"Появившаяся в СМИ информация о выводе части активов из ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" является манипуляцией и ложью. ООО "БУД Реновація" является 100% дочерней компанией ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", в случае продажи ЧАО "Кузня на Рибальскому" новые владельцы будут иметь полный контроль над всем имуществом общества и его дочерних компаний. К сожалению, ряд украинских СМИ считают возможным использовать в своих публикациях формулировку "причины которые могли побудить", являющуюся откровенными домыслами. Учитывая тот факт, что никто ничего не выводил из-под контроля Общества, то и все домыслы о возможных причинах являются ложью" , - сообщили в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
Сообщения СМИ, как считают в руководстве "Завод "Кузня на Рыбальском", активно распространяют издания, связанные с политиками Анатолием Гриценко и Андреем Садовым. Которые, в свою очередь, строят свою политическую риторику на критике всего, что связанно с действующим Президентом Украины. В "Завод "Кузня на Рыбальском" считают вышедшие публикации черной пиаркампанией, проводимой недобросовестными политиками.
"Завод "Кузня на Рыбальском" в случае разрешения со стороны АМКУ будет продана покупателю как целостный имущественный комплекс. Таким образом, якобы сенсация о выводе недвижимости - пустая и дутая. "Буд-Реновація" является дочерним предприятием, 100% акций которого принадлежат "Завод "Кузня на Рыбальском" и поэтому подлежит отчуждению вместе с ней.
Кроме того, по данным компании, завершается возврат (обратный выкуп) Ленкузне земельного участка возле вокзала. Завод будет продан как единый комплекс.
Соглашение носит прозрачный характер, ее сопровождает всемирно известная аудиторская компания Ernst & Young. Группа ТАС как потенциальный покупатель публично подтвердила свои намерения, что свидетельствует о высоком уровне доверия между участниками будущего соглашения и о взаимной ответственности по своим обязательствам, отмечают в компании.
Ранее стало известно, что группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительных договоренностей о приобретении ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление о возможности приобретения акций ЧАО "Завод Кузница на Рыбацком ". После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - проинформировали в пресс-службе "ТАС" Сергея Тигипко официальный запрос агентства "Интерфакс- Украина".
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