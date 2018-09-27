"Завод "Кузня на Рыбальском" опроверг ложную информацию

27 сентября, 2018, 18:39

Руководство ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ЧАО "Ленинская кузня") опровергло активно продвигаемую в СМИ информацию о выводе части активов из-под управления Общества

"Появившаяся в СМИ информация о выводе части активов из ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" является манипуляцией и ложью. ООО "БУД Реновація" является 100% дочерней компанией ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", в случае продажи ЧАО "Кузня на Рибальскому" новые владельцы будут иметь полный контроль над всем имуществом общества и его дочерних компаний. К сожалению, ряд украинских СМИ считают возможным использовать в своих публикациях формулировку "причины которые могли побудить", являющуюся откровенными домыслами. Учитывая тот факт, что никто ничего не выводил из-под контроля Общества, то и все домыслы о возможных причинах являются ложью" , - сообщили в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Сообщения СМИ, как считают в руководстве "Завод "Кузня на Рыбальском", активно распространяют издания, связанные с политиками Анатолием Гриценко и Андреем Садовым. Которые, в свою очередь, строят свою политическую риторику на критике всего, что связанно с действующим Президентом Украины. В "Завод "Кузня на Рыбальском" считают вышедшие публикации черной пиаркампанией, проводимой недобросовестными политиками.