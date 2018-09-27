"Вы - фейк ньюз": Порошенко поиздевался над российским журналистом в Нью-Йорке

27 сентября, 2018, 14:39

Президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с российским пропагандистским журналистом на Генеральной ассамблее ООН

Видео, на котором Порошенко столкнулся с российским журналистом телеканала “Россия”, опубликовало информационное агенство ТАСС.



На нем журналист спросил у Порошенко, удалось ли достичь какой-либо договоренности о миссии миротворцев на Донбассе. На что президент заявил: “Никаких интервью российскому телевидению. Потому что вы - фейк-ньюз и распространяете дезинформацию".