"Вы - фейк ньюз": Порошенко поиздевался над российским журналистом в Нью-Йорке
27 сентября, 2018, 14:39
Видео, на котором Порошенко столкнулся с российским журналистом телеканала “Россия”, опубликовало информационное агенство ТАСС.
Президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с российским пропагандистским журналистом на Генеральной ассамблее ООН
Видео, на котором Порошенко столкнулся с российским журналистом телеканала “Россия”, опубликовало информационное агенство ТАСС.
На нем журналист спросил у Порошенко, удалось ли достичь какой-либо договоренности о миссии миротворцев на Донбассе. На что президент заявил: “Никаких интервью российскому телевидению. Потому что вы - фейк-ньюз и распространяете дезинформацию".
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