"Укрзализныця" представила обновленный логотип

27 сентября, 2018, 12:29

В четверг, 27 сентября, ПАО "Укрзализныця" представила новый логотип

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Презентация состоялась на Южном железнодорожном вокзале Киева.

Логотип представляет собой стилизованные буквы "УЗ" и силуэт поезда с правой стороны.

При этом во время презентации на поезде с новым логотипом журналистка Еспресо.TV нашла и старый логотип.