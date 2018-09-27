"Укрзализныця" представила обновленный логотип
27 сентября, 2018, 12:29
В четверг, 27 сентября, ПАО "Укрзализныця" представила новый логотип
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Презентация состоялась на Южном железнодорожном вокзале Киева.
Логотип представляет собой стилизованные буквы "УЗ" и силуэт поезда с правой стороны.
При этом во время презентации на поезде с новым логотипом журналистка Еспресо.TV нашла и старый логотип.
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