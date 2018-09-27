"Укринтерэнерго" выиграл суд у российского монополиста на 190 млн грн

27 сентября, 2018, 18:15

Подольский райсуд Киева отказал в признании и исполнении на территории Украины решения арбитражного суда ТПП России, принятого в пользу российской госкомпании ЗАО "Интер РАО ЕЭС"

Об этом сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия.

В ведомстве отмечают, что вопрос касается поставок российской электроэнергии на территорию Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах.

"Суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства "Интер РАО ЕЭС" и постановил, что украинское госпредприятие не должно выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста", - заявил Роман Марченко, старший партнер "Ильяшев и Партнеры".