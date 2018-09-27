 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Суп нужно есть каждый день". Супрун разрушила советский миф

Родители часто говорят детям, что суп - это обязательное блюдо в меню, потому что без него заболевает желудок. И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, что это не совсем так

Об этом она написала в Facebook.

В Украине культура потребления супа и борща укоренилась прочно. Холодные зимы и недостаток овощей повлияли на то, что они стали популярными блюдами "на первое".

"Впрочем есть или не есть суп — больше вопрос вкуса, чем здоровье. Даже если вы совсем откажетесь от супа, это не будет иметь вредных последствий. Ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда – показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего", - пояснила врач.

Читайте также: 8 типичных завтраков, которые лучше не есть утром

По словам Супрун, ни одного научного подтверждения о том, что есть суп следует ежедневно не существует. Однако те, кто настаивает на необходимости кушать "горячее", все же кое в чем правы.

  • Обеспечение потребности в потреблении овощей

В одной тарелке супа или борща можно собрать 3-6 видов зеленых овощей, бобовых, грибов и зелени. По рекомендации Британской службы здоровья, стоит кушать 5 порций овощей и фруктов. Тарелка супа вмещает минимум две необходимые порции.

  • Идеальный вариант сохранения питательных веществ

В супе полезные витамины или минералы остаются в блюде. Жиры, что есть в супе, способствуют лучшему усвоению растительных пигментов каротиноидов. Это — про-витамин А, необходимый для здоровья зрения, кожи и иммунитета.

Борщ полезен еще тем, что имеет кислую среду, в котором витамины сохраняются лучше.

  • Суп или борщ — это жидкость

Хорошо увлажненная пища лучше переваривается. Чтобы получать максимальную пользу, нужно правильно готовить эти блюда. Суп должен быть не очень жирный, и готовить его следует без жарки овощей.

Вместо мучнистой заправки крем-супов лучше используйте чечевицу, что добавит полезного белка в блюда и клетчатки.

что касается мясных бульонов, стоит также придерживаться правил. Лучше всего сливать первые несколько бульонов после варки мяса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать