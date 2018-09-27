"Суп нужно есть каждый день". Супрун разрушила советский миф
Об этом она написала в Facebook.
В Украине культура потребления супа и борща укоренилась прочно. Холодные зимы и недостаток овощей повлияли на то, что они стали популярными блюдами "на первое".
"Впрочем есть или не есть суп — больше вопрос вкуса, чем здоровье. Даже если вы совсем откажетесь от супа, это не будет иметь вредных последствий. Ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда – показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего", - пояснила врач.
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По словам Супрун, ни одного научного подтверждения о том, что есть суп следует ежедневно не существует. Однако те, кто настаивает на необходимости кушать "горячее", все же кое в чем правы.
- Обеспечение потребности в потреблении овощей
В одной тарелке супа или борща можно собрать 3-6 видов зеленых овощей, бобовых, грибов и зелени. По рекомендации Британской службы здоровья, стоит кушать 5 порций овощей и фруктов. Тарелка супа вмещает минимум две необходимые порции.
- Идеальный вариант сохранения питательных веществ
В супе полезные витамины или минералы остаются в блюде. Жиры, что есть в супе, способствуют лучшему усвоению растительных пигментов каротиноидов. Это — про-витамин А, необходимый для здоровья зрения, кожи и иммунитета.
Борщ полезен еще тем, что имеет кислую среду, в котором витамины сохраняются лучше.
- Суп или борщ — это жидкость
Хорошо увлажненная пища лучше переваривается. Чтобы получать максимальную пользу, нужно правильно готовить эти блюда. Суп должен быть не очень жирный, и готовить его следует без жарки овощей.
Вместо мучнистой заправки крем-супов лучше используйте чечевицу, что добавит полезного белка в блюда и клетчатки.
что касается мясных бульонов, стоит также придерживаться правил. Лучше всего сливать первые несколько бульонов после варки мяса.
- Напомним, диетологи считают, для продления жизни и расширения возможностей организма нужно правильно дозировать углеводы.
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