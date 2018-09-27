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"Барселона" сенсационно проиграла команде украинца Лунина


фото: REUTERS
В матче чемпионата Испании "Барселона" неожиданно проиграла "Леганесу", за который выступает украинец Андрей Лунин

"Барселона" открыла счет на 12-й минуте усилиями Фелипе Коутиньо. Однако, уже в начале второго тайма впереди оказался "Леганес". На 52-й минуте счет сравнял Набиль Эль-Жар. Через минуту после этого Оскар принес хозяевам поля победу.

"Леганес" победил "Барселону" 2:1 и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Аутсайдеры чемпионата Испании победили каталонцев впервые в истории. Для "Барсы" поражение стало первым в нынешнем сезоне.

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин не попал в заявку на матч.

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