"Барселона" сенсационно проиграла команде украинца Лунина

27 сентября, 2018, 08:49

В матче чемпионата Испании "Барселона" неожиданно проиграла "Леганесу", за который выступает украинец Андрей Лунин

"Барселона" открыла счет на 12-й минуте усилиями Фелипе Коутиньо. Однако, уже в начале второго тайма впереди оказался "Леганес". На 52-й минуте счет сравнял Набиль Эль-Жар. Через минуту после этого Оскар принес хозяевам поля победу.

"Леганес" победил "Барселону" 2:1 и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Аутсайдеры чемпионата Испании победили каталонцев впервые в истории. Для "Барсы" поражение стало первым в нынешнем сезоне.

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин не попал в заявку на матч.