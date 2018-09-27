"Барселона" сенсационно проиграла команде украинца Лунина
27 сентября, 2018, 08:49
В матче чемпионата Испании "Барселона" неожиданно проиграла "Леганесу", за который выступает украинец Андрей Лунин
"Барселона" открыла счет на 12-й минуте усилиями Фелипе Коутиньо. Однако, уже в начале второго тайма впереди оказался "Леганес". На 52-й минуте счет сравнял Набиль Эль-Жар. Через минуту после этого Оскар принес хозяевам поля победу.
"Леганес" победил "Барселону" 2:1 и одержал первую победу в нынешнем сезоне. Аутсайдеры чемпионата Испании победили каталонцев впервые в истории. Для "Барсы" поражение стало первым в нынешнем сезоне.
Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин не попал в заявку на матч.
- "Леганес" арендовал Лунина на один сезон у "Реала".
- Украинец попал в символическую сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании.
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