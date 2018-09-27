Пингвины-геи похитили детеныша в своих гетеросексуальных сородичей
Видео кражи выложили в Facebook.
По предположениям работника зоопарка, пингвины-геи решились на кражу, потому что детеныш остался без присмотра.Вероятно его мама пошла купаться, а отец просто отвлекся.
Когда родители вернулись и увидели, что маленький пингвин исчез, они сделали вид, будто детеныш у них никогда не было. Хотя обычно самка вела себя агрессивно по отношению к людям, которые слишком близко подходили к ее ребенку.
Позже пингвиниха все же впочала искать малыша. Отец нашел детеныша и начал выяснять отношения с гомосексуальными пингвинами, которые пытались защитить птенца.
В конце концов вмешались сотрудники зоопарка и вернули детеныша родителям. А пингвинам-геям работники отдадут яйцо, которое не смогла выносить другая самка.
- Напомним, австралиец Кайл Малиндер отправился в заплыв на каяках. Во время плавания тюлень вынырнул из воды и дал ему пощечину осьминогом.
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