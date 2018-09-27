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Пингвины-геи похитили детеныша в своих гетеросексуальных сородичей

Пара гомосексуальных пингвинов в зоопарке в городе Оденсе похитила малыша в его гетеросексуальных родителей-пингвинов

Видео кражи выложили в Facebook.

По предположениям работника зоопарка, пингвины-геи решились на кражу, потому что детеныш остался без присмотра.Вероятно его мама пошла купаться, а отец просто отвлекся.

Когда родители вернулись и увидели, что маленький пингвин исчез, они сделали вид, будто детеныш у них никогда не было. Хотя обычно самка вела себя агрессивно по отношению к людям, которые слишком близко подходили к ее ребенку.

Позже пингвиниха все же впочала искать малыша. Отец нашел детеныша и начал выяснять отношения с гомосексуальными пингвинами, которые пытались защитить птенца.

В конце концов вмешались сотрудники зоопарка и вернули детеныша родителям. А пингвинам-геям работники отдадут яйцо, которое не смогла выносить другая самка.

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