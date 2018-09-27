Президент Македонии призвал бойкотировать референдум об изменении названия страны
Об этом сообщает Ekathimerini.
Глава страны призвал народ бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на воскресенье, 30 сентября. Иванов назвал смену названия страны "удавкой" и "грубым нарушением суверенитета".
Президент страны также раскритиковал чиновников США и ЕС, которые накануне посетили Македонию. Он отметил, что изменение названия страны станет лишь надеждой когда-нибудь присоединиться к НАТО и ЕС.
"Если вы заберете нашу надежду, с чем мы останемся?", - спросил Иванов.
Из-за референдума, назначенного на 30 сентября, страна раскололась на два лагеря. Сторонники консервативной оппозиции призывают бойкотировать голосование. В правительстве Македонии опасаются, что явка участников референдума будет ниже 50 процентов, что станет угрозой позитивному результату.
- Напомним, ранее в греческих Салониках прошли протесты против соглашения относительно изменения названия Македонии.
- 17 сентября министр обороны США Джеймс Маттис предупредил Македонию о том, что Россия попытается вмешаться в референдум об изменении названия страны для вступления в ЕС и НАТО.
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