 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Президент Македонии призвал бойкотировать референдум об изменении названия страны

Президент Македонии Джорге Иванов заявил, что соглашение об изменении названия страны является "грубым нарушением суверенитета" бывшей югославской республики

Об этом сообщает Ekathimerini.

Глава страны призвал народ бойкотировать референдум, проведение которого запланировано на воскресенье, 30 сентября. Иванов назвал смену названия страны "удавкой" и "грубым нарушением суверенитета".

Президент страны также раскритиковал чиновников США и ЕС, которые накануне посетили Македонию. Он отметил, что изменение названия страны станет лишь надеждой когда-нибудь присоединиться к НАТО и ЕС.

"Если вы заберете нашу надежду, с чем мы останемся?", - спросил Иванов.

Из-за референдума, назначенного на 30 сентября, страна раскололась на два лагеря. Сторонники консервативной оппозиции призывают бойкотировать голосование. В правительстве Македонии опасаются, что явка участников референдума будет ниже 50 процентов, что станет угрозой позитивному результату.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать