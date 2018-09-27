Правозащитники передали в Международный уголовный суд факты насилия на оккупированном Донбассе

27 сентября, 2018, 20:58

Правозащитники Восточноукраинского центра общественных инициатив передали Офису прокурора Международного уголовного суда сведения о фактах насилия, совершенного во время войны на оккупированных территориях Донбасса

Об этом во время брифинга 27 сентября сообщили глава ВЦОИ Владимир Щербаченко и исследовательница центра Наталья Гриценко.

По их данным, за три года было выявлено 120 мест несвободы, в которых было подтверждено по меньшей мере 42 факты сексуального насилия. Все цифры и установленные имена преступников, приведенные в представлении, правозащитники передали лично в офис Прокурора.

"Передавая документы в Гаагу, мы ставим перед собой две цели. Первая - еще раз показать офису Прокурора, что в ходе вооруженного конфликта на Донбассе происходили массовые и системные военные преступления и преступления против человечности. Поэтому мы ожидаем, что офис Прокурора признает наличие этих преступлений и наконец-то инициирует полноценное расследование", - отметил Щербаченко.

Второй целью правозащитников, по словам главы ВЦОИ, является содействие тому, чтобы прокурор инициировал расследование в том числе преступлений сексуального характера.

"Сексуальное насилие является наиболее замалчиваемым типом преступлений во всем мире. Война на Донбассе не является исключением. Важно, чтобы расследование сексуального насилия перестало быть декларацией, а превратилось в реальность", - подчеркнул правозащитник.